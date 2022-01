Bamberg: Großer Besucherandrang im Bambados lässt sich kaum bewältigen

Ferienzeit und Besucherbeschränkungen führen zu Problem

Bitte an alle, vorübergehend nicht zu kommen: "Nur fair"

Auslastungsanzeige zeigt, wie viele Gäste bereits im Hallenbad und der Sauna sind

Das Hallenbad Bambados in Bamberg wendet sich am Dienstag (4. Januar 2022) mit einem überraschenden Facebook-Post an seine Gäste. "Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir euch ehrlich raten, momentan nicht ins Bambados zu kommen", heißt es dort. "Es fällt uns schwer, so etwas schreiben zu müssen", bedauert das beliebte Hallenbad.

Bamberg: "Ferien und beknacktes Wetter" führen zu langen Warteschlangen am Bambados

"Das Problem ist, dass wegen der Hygienevorgaben nur eine bestimmte Besucheranzahl möglich ist. Die richtet sich nach der Zahl der verfügbaren Spinde. Von den normalerweise möglichen Besuchern können wir momentan nur ein Viertel einlassen", erklärt Jan Giersberg, Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg, inFranken.de. So ergibt sich eine maximale Besucherzahl von 160 statt 640 im Hallenbad und 60 statt 240 in der Sauna.

"Gerade durch die Ferien und das beknackte Wetter wollen sehr viele Leute ins Schwimmbad", so Giersberg. Die Folge sind lange Warteschlangen und keine Einlassgarantie für die Besucher*innen. "In den Ferien haben wir grundsätzlich sehr viele Gäste. Momentan ist sozusagen Hochsaison bei uns", sagt Giersberg weiter. Aktuell gehe er davon aus, dass sich das Problem mit dem Ende der Ferien wieder lege. "Dennoch wissen wir nicht, wie sich die Situation dann entwickelt, weil so extrem hatten wir das in den letzten Jahren nie."

Die Gäste zu bitten, momentan einen Besuch im Bambados zu vermeiden, findet Giersberg "nur fair". "Sonst stehen die Leute mit quängelnden Kindern in der Warteschlange und sind dann hochgradig genervt. Das wollen wir nicht." Wer dennoch noch während der Ferien in das Hallenbad oder die Saune möchte, solle frühzeitig da sein. "Spätestens um neun Uhr für das Hallenbad und für die Sauna, die erst um zehn Uhr aufmacht, sollte man auch gleich zu Beginn da sein. Dann hat man vielleicht noch eine Chance", erklärt er. Außerdem gibt es auf der Website www.bambados.de eine Auslastungsanzeige. So kann man bereits im Vornherein überprüfen, wie voll das Bad bereits ist.

