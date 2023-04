Bamberg: Anmeldung an Gymnasien steht bevor - was Eltern wissen müssen

Anfang Mai 2023 ist es soweit: Wer sein Kind an einem Bamberger Gymnasium anmelden möchte, sollte sich aktuell auf den Internetseiten der jeweiligen Gymnasien zu den Modalitäten informieren. Darauf macht der Zweckverband Gymnasien von Stadt und Landkreis Bamberg aufmerksam. Die Übertrittsquote in Bamberg ist überdurchschnittlich hoch und beträgt rund 55 Prozent.

Nach Möglichkeit soll jedes Kind einen Platz am präferierten Gymnasium erhalten, trotzdem sollten Eltern und Erziehungsberechtigte wegen der hohen Schülerzahlen auch einen Zweit- und Drittwunsch bei der Anmeldung angeben. Saskia Hofmeister, derzeitige Sprecherin der Bamberger Gymnasien, sagt dazu: „Alle Bamberger Gymnasien stehen in regem Austausch miteinander und versuchen gemeinsam, den Wünschen gerecht zu werden. Das Kind steht für uns immer im Mittelpunkt. Jedes Kind, das für das Gymnasium geeignet ist, bekommt einen Platz am Gymnasium.“

Da seit längerem eine erhöhte Nachfrage nach naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasien besteht, wird dieser Zweig zum Schuljahr 2023/2024 verstärkt vorgehalten: Das Kaiser-Heinrich-Gymnasium (KHG) wird ihn nicht mehr ausschließlich im gebundenen Ganztag, sondern auch im Normalbetrieb anbieten.

Am Eichendorff-Gymnasium (EG) wird der naturwissenschaftlich-technologische Zweig schrittweise den neusprachlichen Zweig ablösen. In drei Eingangsklassen werden ab Herbst erstmals auch Jungen die Schule besuchen können, das Gymnasium führt damit die Koedukation ein.

Informationen zur Anmeldung

Welche Fristen sind einzuhalten?

Welche Formulare muss ich einreichen?

Welche Ausweisdokumente meines Kindes werden benötigt?

Fragen wie diese werden auf den Internetseiten der jeweiligen Gymnasien beantwortet. Eltern werden gebeten, sich dort rechtzeitig vor der Anmeldung zu informieren.