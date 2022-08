Zu einer Sachbeschädigung in einem Stadtbus kam es am Dienstagnachmittag (16. August 2022) in der Pödeldorfer Straße in Bamberg.

Gegen 16 Uhr stritt sich ein bislang unbekannter Mann lautstark mit einer Personengruppe an einer Bushaltestelle in der Pödeldorfer Straße. Als ein Stadtbus an der Haltestelle hielt, betrat der Mann den Bus.

Sachbeschädigung in Bamberger Stadtbus

Dabei hielt er eine Glasflasche in der erhobenen Hand und rüttelte so stark an der Plexiglas-Trennscheibe, dass diese aus der Halterung herausbrach. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Der verursachte Sachschaden beträgt laut Polizei Bamberg-Stadt lediglich etwa zehn Euro.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Symbolbild)