Ab sofort dürfen doppelt so viele Gäste wie bisher gleichzeitig das Bambados Bamberg besuchen. Damit ist der Besuch des Familien- und Sportbads und der Sauna noch komfortabler möglich, wie die STWB Stadtwerke Bamberg GmbH erklärt.

Die bayerische Staatsregierung hat die aktuelle Besucherkapazität für das Hallenbad auf 320 Gäste und für die Sauna auf 120 Gäste verdoppelt.

Wer das Bambados besuchen will, muss sich nicht vorab anmelden oder vorab Tickets kaufen, sondern kann einfach vorbeikommen.

Dabei gilt nach wie vor die 2G-plus-Regel: Besucher müssen neben einem Lichtbildausweis einen gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen. Wer noch nicht geboostert ist, benötigt zusätzlich einen offiziellen negativen Testnachweis.

In den Winterferien erlebte das Bambados einen großen Ansturm und bat, die Gäste deswegen, nicht zu kommen. Danach entspannte sich aber die Situation wieder. Alle Informationen zum Bambados-Besuch auf der Homepage www.bambados.de.

