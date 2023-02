Die Ausbaustrecke Nürnberg–Bamberg ist Teil der Schnellfahrstrecke München-Berlin, berichtet die Deutsche Bahn. Der Aus- und Neubau der Strecke von München nach Berlin sei auch bekannt unter dem Namen "Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8", kurz "VDE 8". Die Hochleistungsstrecke sei bereits 2017 in Betrieb genommen worden. Die Reisezeit zwischen München und Berlin habe so auf etwa vier Stunden verkürzt werden können.

"Der Ausbau der Schnellfahrstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg schreitet auch 2023 weiter voran", erläutert die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen gibt ein Update zum aktuellen Stand des Projektes.

Ausbaustrecke Nürnberg-Bamberg: Das ist der aktuelle Stand - Deutsche Bahn berichtet

Der viergleisige Ausbau der Strecke Nürnberg–Bamberg (kurz VDE 8.1) sei von Nürnberg Hauptbahnhof bis Fürth Hauptbahnhof und von Eltersdorf bis Forchheim abgeschlossen, heißt es. Zwei Lückenschlüsse stünden noch aus: Der Abschnitt von Forchheim bis südlich von Bamberg werde noch bis Mitte 2025 etappenweise viergleisig ausgebaut.

Unter anderem entstehe der neue Haltepunkt Forchheim-Nord. Weiterhin sei zwischen Fürth Hauptbahnhof und Eltersdorf ein zusätzliches S-Bahn-Gleis in Planung. Auch in Hirschaid laufen die Arbeiten an der Straßenbrücke St 2244. Die Widerlager der Straßenüberführung (SÜ) würden immer weiter ausgebaut. Alle Haltestellen entlang des zehn Kilometer langen Abschnitts von Altendorf über Hirschaid bis Strullendorf würden barrierefrei ausgebaut.

Neue oder angepasste Brückenbauwerke und Unterführungen sollen mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer bieten. Insgesamt würden in diesem Abschnitt zehn Eisenbahnbrücken und acht Straßen- bzw. Fußgängerbrücken erneuert. Im 13,6 Kilometer langen Abschnitt zwischen Forchheim und Eggolsheim seien es 14 Eisenbahnüberführungen (darunter Bahnbrücken und Durchlässe) und acht Straßen- bzw. Fußgängerbrücken.

Streckensperrung und Ersatzverkehr zwischen Bamberg und Forchheim - Bahn richtet Infotelefon ein

Bereits seit Montag, 9. Januar 2023, 22.30 Uhr wird zwischen Bamberg und Forchheim wieder gebaut - bis Samstag, 11. Februar, 1.15 Uhr. So fänden zum Beispiel Gründungsarbeiten für Oberleitungsmasten und für Masten für die Lärmschutzwände, Gleisbauarbeiten und Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik statt.

Für diese Arbeiten sei seither eine eingleisige Streckensperrung zwischen Bamberg und Forchheim notwendig. Auf dem zur Verfügung stehenden Gleis fahren Züge in beide Richtungen. Deshalb müsse der Zugverkehr ausgedünnt werden. Die S-Bahnen der Linie 1 sowie zahlreiche Regionalzüge würden seitdem zwischen Bamberg und Forchheim durch Busse ersetzt. Es sei zu umfangreichen Fahrplanänderungen und geänderten Fahrzeiten im Netz des Franken-Thüringen-Express und der S-Bahn Nürnberg gekommen.

In einem Infocontainer der Deutschen Bahn stünde ein Bahn-Mitarbeiter von Donnerstag bis Samstag, jeweils von 12 bis 18 Uhr, Rede und Antwort zum Projekt Ausbaustrecke Nürnberg-Bamberg (Adresse: Leimhüll 2, 96114 Hirschaid). Ein Infotelefon sei zu den gleichen Zeiten unter 0152/374 97663 ebenfalls erreichbar.

