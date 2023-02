Polizeieinsatz im Bahnhof Ansbach - "alle Gleise gesperrt": Am Sonntagnachmittag (5. Februar 2023) lief in der Ansbacher Innenstadt ein Großeinsatz. Deswegen wurde der Zugverkehr komplett eingestellt. Darüber informierte die Deutsche Bahn. Die Polizei berichtete von einer vagen Bombendrohung.

Update von 17.35: Deutsche Bahn mit wichtiger Meldung

Der Einsatz am Ansbacher Bahnhof ist beendet. Das meldet die Deutsche Bahn am frühen Sonntagabend (05. Februar 2023). Zugleich meldet sie die Wiederaufnahme des S-Bahnverkehrs. "Die Züge der Linie S4 verkehren wieder regulär", heißt es. Jedoch könne es noch zu geringfügigen Verspätungen kommen.

Update von 16.35 Uhr: Fahrgast habe "vage Drohung" wahrgenommen - Einsatz legt Zugverkehr lahm

Der Polizeieinsatz im Ansbacher Bahnhof läuft aktuell und sorgt weiterhin für starke Verkehrsbehinderungen. Nun sind neue Informationen bekannt: Es sei ein aus Nürnberg kommender Zug am Bahnhof in Ansbach gestoppt, geräumt und dann durchsucht worden. Das meldet die Deutsche Presseagentur.

Rund 150 Fahrgäste mussten aussteigen. In dem betreffenden Zug habe ein Fahrgast eine vage Drohung wahrgenommen und die Polizei verständigt. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht.

Der Fernverkehr zwischen Würzburg und Augsburg wurde laut eines Bahnsprechers über Nürnberg und Fürth umgeleitet, wodurch es zu Verspätung der entsprechenden Züge kam. Im Regionalverkehr fielen auf Teilstrecken Züge aus.

Update von 16.10 Uhr: Ansbacher Bahnhof weiterhin gesperrt - Deutsche Bahn mit wichtigem Update

Die Sperrung des Bahnhofs in Ansbach hat weiterhin Bestand. Jetzt hat die Bahn reagiert und einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Allerdings können dadurch nicht alle Verbindungen bedient werden.

In der Meldung heißt es: "Die S-Bahnen aus Richtung Nürnberg wenden vorzeitig in Wickelsgreuth." Schlecht sieht es hingegen für die S- Bahnen in zwischen Dombühl und Ansbach aus.

Zwischen Wicklesgreuth und Ansbach wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zwischnen Dombühl und Ansbach konnte laut Bahn "leider noch kein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden."

Erstmeldung von 14.43 Uhr: Vage Bombendrohung - Zug und Bahnhof geräumt

Auf Nachfrage von inFranken.de erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken den Grund für den Einsatz. Es habe eine Bombendrohung gegeben. Allerdings, so betonte es der Sprecher, sei die Räumung des Zuges und des Bahnhofs nur eine Vorsichtsmaßnahme.

Bombendrohung in Zug: Nothalt in Ansbach, Fahrzeug und Bahnhof komplett geräumt

Die Drohung sei offenbar sehr vage gewesen. Bislang wurde nichts gefunden. Ein baldiges Ende der Suchmaßnahmen wird erwartet, der Zugverkehr könne dann auch wieder aufgenommen werden.

In der Meldung der Bahn hieß es, dass der komplette Bahnhofsbereich in Ansbach gesperrt ist. Züge werden derzeit an Bahnhöfen zurückgehalten. Dort würden sie die Dauer der Sperrung abwarten.

Aktuell kommt es laut Deutscher Bahn zu "erheblichen Verspätungen und Zugausfällen." Woher der betroffene Zug kommt und was sein Ziel ist, war der Polizei Mittelfranken am Nachmittag nicht bekannt.