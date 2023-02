Der Ausbau der ICE-Trasse in Oberfranken schreitet voran. Das hat im Februar aber auch zur Folge, dass Pendler an mehreren Standorten nicht die gewohnten ÖPNV-Angebote nutzen können. Sechs Wochen lang wird es daher zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr im Regional- und S-Bahnverkehr kommen, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch (8. Februar 2023) mitteilte. Aber welche Strecken sind konkret von den Änderungen betroffen?

Der viergleisige Ausbau der Bahnstrecke Bamberg-Strullendorf-Forchheim hat nicht nur Konsequenzen für ÖPNV-Nutzer, die im Bereich Oberfranken ein- und aussteigen möchten. Von Freitag, 10. Februar, bis Freitag, 24. März, kommt es im gesamten Zugverkehr zwischen Nürnberg, Bamberg, Lichtenfels und Coburg zu Einschränkungen, meldet das Team von DB Regio Bayern.

Bahnverkehr in Franken: DB kündigt Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr an

Wer in diesem Zeitraum auf den ÖPNV angewiesen ist, solle vor dem Reiseantritt die möglicherweise geänderten Abfahrtszeiten kontrollieren. Die alternativen Haltestellen, an denen die Busse warten bzw. anhalten, können auch abseits vom Bahnhof liegen. Reisegepäck, Faltrollstühle und Kinderwagen können aber laut der Deutschen Bahn auch im Bus mitgenommen werden. Der Transport von Fahrrädern sei aber vom verfügbaren Platz abhängig und könne nicht garantiert werden.

Folgende Haltestellen in Franken sind von den Fahrplanänderungen und dem Schienenersatzverkehr betroffen:

Bad Staffelstein

Baiersdorf

Bamberg

Breitengüßbach

Bubenreuth

Buttenheim

Coburg

Creidlitz

Grub am Forst

Ebensfeld

Ebersdorf

Ebing

Eggolsheim

Erlangen

Eltersdorf

Forchheim

Fürth

Hallstadt

Hirschaid

Kersbach

Lichtenfels

Schney

Strullendorf

Vach

Zapfendorf

Welche Haltestellen und Verbindungen des Regional- und S-Bahnverkehrs im Detail betroffen sind, zeigt ein Online-Fahrplan der Deutschen Bahn. Darin lässt sich auch ablesen, welche alternativen Haltestellen und Abfahrtszeiten gelten.

