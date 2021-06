Einsatz am Baggersee - Polizei und Rettungsdienst alarmiert: Am Samstag (19.06.2021) sorgte ein Einsatz im Landkreis Bamberg für Aufregung. Am Nachmittag wurden die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land auf Anfrage von inFranken.de bestätigte. Zuvor hatte ein Badegast den Einsatz gemeldet.

Was am Breitengüßbacher an diesem Samstag passierte, dazu wollte die Polizei keine Angaben machen. Gerüchten zur Folge war ein Mensch kollabiert. Ein Arzt soll mit einem Defibrillator zur Einsatzstelle am Baggersee gelaufen sein.

Baggersee Breitengüßbach: Einsatz von Polizei und Rettungsdienst - was ist passiert?

Es ist der dritte Vorfall an einem Badesee in Franken innerhalb von zwei Tagen: Am Donnerstag entdeckten Badegäste eine leblose Person in einem See in Oberfranken. Und einen Tag später musste eine 10-Jährige am Wöhrder See wiederbelebt werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.