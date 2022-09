Zu einem schweren Unfall mit drei verletzten Menschen ist es am Sonntagnachmittag (04. September 2022) auf der B4 im Kreis Bamberg gekommen. Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land am Montag (05. September 2022) berichtet, war kurz nach 14.00 Uhr ein 76-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen von Breitengüßbach in Richtung Rattelsdorf unterwegs.

Kurz nach 14.00 Uhr geriet er auf die linke Fahrspur, weil ihm nach eigenen Angaben schwarz vor Augen wurde. Dort streifte er zunächst ein Auto. Anschließend stieß er einige Meter weiter frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Wagen zusammen. Der erste gerammte Wagen wurde eine Böschung hinuntergeschleudert und kam erst auf einem angrenzenden Feld wieder zum Stehen.

Nach Frontalzusammenstoß: Auto geht in Flammen auf

Unmittelbar nach dem Frontalzusammenstoß ging das Auto des 76-Jährigen in Flammen auf und brannte komplett aus. Alle drei Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und mussten in ein Klinikum gebracht werden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Schaden von circa 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Rattelsdorf und Breitengüßbach.