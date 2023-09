Feuerwehrmuseum Bamberg: Von historischen Löscheimer bis zur modernen Feuerwehrtechnik

Das Ziel war immer dasselbe: Brände bekämpfen. Bevor die ersten Freiwilligen Feuerwehren im 19. Jahrhundert gegründet wurden, gab es sogenannte "Löschorganisationen". Im Jahr 1686 wurde dann die vermutlich erste Berufsfeuerwehr der Welt in Wien gegründet. Wie Feuer im Mittelalter und im alten Rom gelöscht wurden und wie die Brandbekämpfung sich bis heute entwickelt hat, erfährst du unter anderem im Feuerwehrmuseum Bamberg.

Das wird im Museum ausgestellt

Die Geschichte der Feuerwehr reicht bis weit in die Vergangenheit zurück. Bereits vor der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr gab es ähnliche Zusammenschlüsse. Vom Löscheimer bis zum Löschfahrzeug, das wir heute kennen, liegt ein weiter Weg. Aufgrund der so weit in der Vergangenheit liegenden Wurzeln der Feuerwehr ist es oft nicht möglich, die genauen Herstellungsjahre oder das Alter der Ausstellungsstücke zu bestimmen. Was allerdings klar ist: Das Feuerwehrmuseum stellt ein Stück fränkischer Industrie- und Handwerksgeschichte aus. Im Museum erfährst du einerseits alles über die Geschichte der Brandbekämpfung, andererseits aber auch über die technische Entwicklung der Feuerlöschgerätschaften. Bei letzteren geht die Geschichte bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zurück.

Ein Highlight des Museums ist das älteste Ausstellungsstück: Eine Butten- oder Kastenspritze. Sie stammt aus den Jahren um 1740. Bevor dir Butten- oder Kastenspritze im Museum ausgestellt wurde, war sie im Bamberger Dom stationiert. Damals musste die Gerätschaft eimerweise mit Wasser gefüllt werden. Damit das Wasser anschließend auch auf das Feuer gespritzt werden konnte, mussten mindestens vier Männer mit anpacken.

Ein weiteres Highlight sind vier knallrote Feuerwehrautos. Sie stammen aus den 1940er Jahren. Daneben gibt es eine umfangreiche Sammlung aus alten Spritzen und Leitern. Die Geräte wurden teilweise mit der Hand, teilweise mit Pferdezug bewegt. Ausgestellt sind unter anderem:

Geräte der Leiterfabrik J. A. Stahl, Nürnberg

Geräte der Pumpender Firma Justus Christian Braun, heute Tadano Faun GmbH in Lauf an der Pegnitz

Erzeugnisse der Glockengießerei-, Spritzen- und Pumpenfabrik J. P. Lotter, Bamberg, gegründet 1749

Wissenswertes vor deinem Besuch

Gefördert wird das Feuerwehrmuseum Bamberg von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Programm "Neustart Kultur" sowie dem Deutschen Verband für Archäologie (DVA). Im Laufe des Jahres 2021 konnten dank der Fördersumme aus dem Programm "Neustart Kultur" verschiedene Arbeitsgruppen gegründet werden. Teilprojekte, die 2021 umgesetzt wurden, sind die Umgestaltung des Eingangsbereichs, der Wegführung und die Verstärkung von digitalen Angeboten. Das Museum bittet um Mithilfe: Fallen dir weitere Inhalte ein, die für die Geschichte des Feuerlöschwesens und der technischen Hilfeleistung in Bamberg bedeutsam sind, kannst du diese melden. Schreibe deine Nachricht einfach per Mail an Michael.Zopf@feuerwehr-bamberg.de.

Kannst du das Museum nicht vor Ort besuchen, könntest du dich in dem virtuellen Feuerwehrmuseum umsehen. Hier sind einige Exemplare des Feuerwehrmuseums zu sehen und erklärt.

Hier die wichtigsten Daten für deinen Besuch im Feuerwehrmuseum: