Wie die Stadt Baunach auf ihrem Facebook-Account mitteilt, feiert sie an diesem Wochenende den Frühling. Los geht es am kommenden Freitag mit der Maibaumaufstellung um 18 Uhr am Marktplatz. Dem schließt sich ein großer Frühlingsmarkt am Sonntag, den 30.04. von 11 bis 17 Uhr in der gesamten Baunacher Altstadt an.

„Da der Frühlingsmarkt im vergangenen Jahr so hervorragend angenommen wurde, war uns anschließend sofort klar, dass wir ihn auch im kommenden Jahr wiederholen werden,“ erklärt Bürgermeister Tobias Roppelt (CBB) die neue jährliche Veranstaltung, „In diesem Jahr konnten wir vor allem die kulinarischen Angebote noch einmal erweitern.“

Über 50 Kunsthandwerker-, Speise- und Getränkestände präsentieren am 2. Baunacher Frühlingsmarkt, welcher sich über die gesamte Innenstadt erstreckt, ihre Angebote. Darunter Holzarbeiten, Gewürze, Süßigkeiten, Seifen, Selbstgenähtes, Lederware, Schmuck, Gartendeko, Pflanzen, verschiedenste Geschenkartikel und vieles mehr – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Für eine Stärkung zwischendurch sorgen zahlreiche Foodtrucks mit Wraps, Belgischen Pommes, Langos, Salatbowls, Paninis, Kartoffelspiralen, Argentinischen Empanadas, Burgern, Wildbratwürsten, Kümmelbraten mit Klos, Currywurst, vegetarische Schnitzel oder Hotdogs.

Besondere Aktionen, wie ein Kinderkarussell, eine Pflanztauschbörse des Obst- und Gartenbauvereins, ein Spielwaren- und Kleiderbasar des Kindergartens, oder der große Bücherflohmarkt der Stadtbücherei runden das vielfältige Angebot ab.

Von 12 bis 17 Uhr lädt zusätzlich das Gewerbe zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein.

Auf einem übersichtlichen Flyer mit Stadtplan sind alle Standorte mit einer kleinen Beschreibung des Angebotes markiert. Melanie Schmitt vom Baunacher Stadtmarketing schwärmt schon jetzt: „Wir führen unsere Besucher auf einem malerischen Frühlingsspaziergang durch unsere sehenswerte, historische Innenstadt. Der Frühling hat in diesem Jahr lange auf sich warten lassen. Wir hoffen, dass er sich kommendes Wochenende von seiner schönsten Seite zeigen wird. Dann garantieren wir unseren Besuchern fröhliche Gelassenheit und Lebensfreude pur beim gemütlichen Bummeln, Shoppen und Genießen.“

Auch für ausreichend Parkmöglichkeiten wurde rund um den Bahnhof gesorgt. Wer der Parkplatzsuche entgehen möchte, kann aber auch gerne mit dem Zug anreisen oder mit dem Fahrrad und unkompliziert den neuen Fahrradparkplatz am Bahnhof nutzen.