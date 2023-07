Wenn das nicht ein Grund für Playmobil-Fans ist, das Bamberger Heinrichsfest zu besuchen: Zum Veranstaltungsbeginn hat das Erzbistum Bamberg eine neue Playmobil-Sonderedition vorgestellt, das heiligen Bistumsgründer als Playmobilfiguren zeigt.

Das Besondere der Edition sind die Umhänge von Heinrich und Kunigunde in der Playmobil-Version, teilt die Pressestelle des Erzbistums Bamberg mit. Die Gewänder seien den im Bamberger Diözesanmuseum bewahrten Kaisermänteln nachempfunden: der blaue Sternenmantel und der weiße Kunigundenmantel. Pro verkauftem Set gehen zwei Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt in Bamberg.

Heinrich und Kunigunde als Playmobil-Set erhältlich - Unterstützung für guten Zweck

„Ich bin mir sicher, dass sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen für Heinrich und Kunigunde als Playmobilfiguren begeistern können“, sagt Birgit Kastner, die Hauptabteilungsleiterin Kunst und Kultur des Erzbistums Bamberg. Mit dem Kauf des Playmobil-Kaiserpaares unterstützen die Käufer gleichzeitig einen guten Zweck. „Vom Verkaufspreis von 11,90 Euro kommen zwei Euro dem Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt in Bamberg zugute“, erläutert Kastner.

Bereits im Jahr des Domjubiläums 2012 gab es eine Sonderedition in Zusammenarbeit mit der Firma Playmobil, die ihren Sitz im mittelfränkischen Zirndorf (Landkreis Fürth) und damit im Erzbistum Bamberg hat. Damals wurde eine Figur des Bamberger Reiters aufgelegt, die mittlerweile vergriffen ist.

Die Originale der zwei Figuren befinden sich am Adamsportal des Bamberger Doms und gehören wie der Bamberger Reiter auch zum Figuren-Programm aus dem frühen 13. Jahrhundert. Die berühmten Kaisergewänder, der Sternenmantel Heinrichs II. und der Kunigundenmantel, sind Teil der weltweit einzigartigen Textiliensammlung aus dem 11. Jahrhundert und zu den regulären Öffnungszeiten des Diözesanmuseums Bamberg zu besichtigen.

Exklusiver Verkauf im Diözesanmuseum und am Heinrichsfest-Sonntag

Das Playmobil-Set Heinrich und Kunigunde ist nicht im Spielwarenhandel erhältlich, sondern exklusiv im Shop des Bamberger Diözesanmuseums. Zudem wird das Playmobil-Kaiserpaar am Sonntag des Heinrichsfests (9. Juli) zwischen 12 Uhr und 17 Uhr verkauft.

Das Heinrichsfest 2023 ist das große Diözesanfest des Erzbistums Bamberg und findet von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, am Domberg statt. Das Programm umfasst Gottesdienste, Aktionen und Präsentationen der Verbände und Einrichtungen.

Das Programm beginnt am Freitag, 7. Juli, um 20 Uhr mit einem Konzert der Band „Sinnergie“ auf dem Domplatz. Die All-Stars-Formation der Werkstatt NGL kombiniert Beats, Bässe, Bläser mit Tiefe, Spiritualität und Sinn. Das Programm „Mehr als“ präsentiert Popsongs und Christliche Popularmusik.

Großes Diözesanfest: Das Programm am Domberg

Am Heinrichsfest-Samstag, 8. Juli, findet um 10 Uhr eine Eucharistiefeier einschließlich Krankensalbung für Menschen mit Behinderung und Kranke um 10 Uhr in St. Urban (Babenbergerring) statt, organisiert durch den-Malteser Hilfsdienst. Um 16 Uhr findet auf dem Domplatz der fast schon obligatorische Motorradgottesdienst der Motorradgemeinschaft Jakobus statt. Es spielen die „Bethlehem Allstars“. Im Dom startet um 18 Uhr das Musical: „…die Stimme des Anfangs hören“. Dieses besondere Musikprojekt der Frauenpastoral ist im Zuge der aktuellen Ausstellung „Frauen.Taten.Werke – 12 Dialoge Contemporary“ entstanden und stellt einen musikalischen Dialog mit zwei herausragenden Frauen der Kirchengeschichte dar: Maria von Magdala und Mary Ward stehen im Mittelpunkt der musikalischen Szenen von Gabriele Netal-Backöfer mit dem Chor Inspiration und Band.

In der Alten Hofhaltung werden ab 14 Uhr Kaffee, Kuchen und Gegrilltes angeboten, ab 17 Uhr findet dort buntes Treiben mit Live-Musik der „Friends of Variety“ und Mitmach-Aktionen statt. Außerdem ist am Abend ab 19 Uhr auch die Trommelgruppe „Ramba Zamba“ der Lebenshilfe zu Gast.

Höhepunkt des Heinrichsfestes ist der Festgottesdienst mit Weibischof Herwig Gössl am Sonntag, 9. Juli, um 10 Uhr auf dem Domplatz. Danach startet das bunte Programm rund um den Domberg und auf dem Domplatz. Im Hof der Jugend in der Dompropstei und auf dem Vorplatz des Diözesanmuseums laden viele Aktionen zum Mitmachen ein. Auf der Domplatzbühne sowie auf der DJK-Sportbühne (Wiese vor dem Bischofshaus) warten musikalische, tänzerische und sportliche Einlagen auf die Besucher. Daneben gibt es viele Angebote für Kinder und die ganze Familie, Führungen, Aufführungen, aber auch meditative Auszeiten. Eine Pontifikalvesper um 17 Uhr mit Weihbischof Herwig Gössl rundet das Fest ab. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Das vollständige Festprogramm ist auf den offiziellen Internetseiten des Heinrichsfests zu finden.

Die Erlöse und Kollekten des Festes kommen dieses Jahr U25, dem Online-Beratungsangebot für suizidgefährdete Jugendliche und junge Erwachsene zu Gute. Das Peer-Beratungsangebot bietet Gefährdeten die Möglichkeit, sich anonym und per Mail einer gleichaltrigen Person anzuvertrauen.