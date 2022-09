In Altendorf bei Buttenheim (Landkreis Bamberg) ist am Freitagabend (30. September) gegen 17.42 Uhr ein Sattelzug in Brand geraten und ausgebrannt. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage mitteilte, handelte es sich um einen mit Paketen beladenen Laster des Online-Versandhändlers Amazon.

Vor Ort kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr löschte den in Vollbrand stehenden Lkw schließlich ab. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Mit Amazon-Paketen beladener Laster gerät im Kreis Bamberg in Vollbrand: Brandursache noch unklar

Bei dem Feuer wurde die Pakete-Ladung weitestgehend zerstört. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss nach Angaben des Polizeipräsidiums erst noch ermittelt werden. Erste Schätzungen gehen von etwa 100.000 Euro aus. Warum der Lkw mit den Amazon-Paketen Feuer gefangen hatte, ist bislang unklar.

Kreisbrandinspektor Tobias Schmaus erklärte gegenüber von News 5, dass sich schon zu Beginn der Löscharbeiten herauskristallisierte, dass der gesamte Lkw für die Nachlöscharbeiten entladen werden muss. Seinen Angaben nach handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Speditions-Lkw, der unter anderem Elektrogeräte, aber auch Kartonagen geladen hatte. Zum Entladen des Sattelzuges kam ein Teleskoplader zum Einsatz. Schmaus teilte zudem mit, dass das Feuer nach ersten Erkenntnissen zwischen dem Fahrerhaus und der Ladefläche ausgebrochen war.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.