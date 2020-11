In Stadt und Landkreis Bamberg wurden aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie die Martinsumzüge abgesagt. Das heißt, dass viele Kinder dieses Jahr nicht wie sonst mit ihren selbstgebastelten Laternen durch die Stadt oder um die Kitas ziehen können.

Um vor allem den Kindern trotzdem eine schöne Alternative zu bieten, hat Jennifer Brenzinger aus Sankt Leon-Rot die Aktion "Laternen Fenster" ins Leben gerufen.

Das ist die Aktion "Laternen Fenster"

Da im Kindergarten ihrer Tochter das Laternenbasteln und der Umzug ausfallen sollten, kam Jennifer Brenzinger die Idee, den Kindern eine Alternative zu bieten. "In unserem Ort gibt es jedes Jahr die Aktion „Adventsfenster“. Da wird ein Wohngebiet festgelegt und 24 Haushalte dekorieren ihre Fenster mit Fensterbildern und es wird von 1 bis 24 durchnummeriert", erklärt Brenzinger. Diese Idee habe sie dazu inspiriert, das auch mit Laternen zu versuchen. "Dann hätten die Kinder beim abendlichen Spazieren was zu bestaunen."

Tipps zum Kaufen oder Basteln einer Laterne

Die Aktion startet am 01. November und endet mit dem Martinstag am 11. November. Jeder der mitmachen möchte, hängt eine Laterne mit LED ins Fenster, so Jennifer Brenzinger. "Am besten zeigt das Fenster zur Straße hin, sodass die Kinder und Spaziergänger sie auch sehen können."

Brenzinger hat dafür auch eine Bastelvorlage bereitgestellt. Da sich auch viele "Bastelmuffel" bei ihr gemeldet hätten, ist auch eine gelaserte Laterne bei der "Lichtschneiderei Brenzinger" neu im Sortiment.

Die Aktion hat sich bis nach Bamberg durchgesprochen

Auch Kerstin Kolb aus Bamberg macht mit ihrer Familie bei der Aktion mit und ruft andere mit einem Facebookpost dazu auf, daran teilzunehmen. Laut ihr sollen so viele wie möglich mitmachen, um die Straßen in und um Bamberg zu erleuchten und dadurch gleichzeitig die Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.

Die Kinder hätten, so Kolb, in diesem Jahr schon auf so vieles verzichten müssen und so könne man etwas Freude und Miteinander erfahren. "St. Martin hat seinen Mantel geteilt und wir teilen das Licht mit allen anderen Kindern", erklärt Kerstin Kolb die Teilnahme.