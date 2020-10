Die Helden des Frhjahrs schieben im Herbst Frust, wie man vor allem in den sozialen Netzwerken verfolgen konnte. Mit dem Lob fr die Leistung gerade in der Pflege will man es im Landkreis Bamberg nicht bewenden lassen: Fr die rund 1400 Mitarbeiter der landkreiseigenen Gemeinntzigen Krankenhausgesellschaft (GKG) in den zwei Kliniken und elf Heimen wird sich die Wertschtzung auch in barer Mnze niederschlagen: Zunchst einmal fr die kommenden fnf Jahre und ab Januar 2021 werden jhrlich zustzlich 1,5 Millionen Euro investiert. Der Beschluss in Kreisausschuss und Kreistag dazu stehen noch aus, Landrat Johann Kalb CSU ) verweist jedoch auf den einstimmigen Beschluss des GKG-Aufsichtsrates und breite Zustimmung in den Fraktionen, "wir sind uns im Prinzip da alle einig".