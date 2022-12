Am Sonntagabend registrierte die Polizei im Kreis Bamberg zwei Unfälle, bei denen die Fahrer die Glätte unterschätzt haben. In beiden Fällen hatten die Beteiligten Glück im Unglück.

Bei Gundelsheim verunglückte am frühen Sonntagabend ein 65-Jähriger, da er unangepasst an die winterlichen Verkehrsverhältnisse fuhr. Als der Mann von der A70 aus Richtung Würzburg kommend, auf die A73 in Richtung Nürnberg wechseln wollte. Im Überleitungsast geriet er aufgrund Glätte ins Schleudern und stieß gegen die rechte Leitplanke. Der Unfall verlief allerdings noch glimpflich. Er wurde nicht verletzt und der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Auch eine 33-Jährige fuhr zu schnell, als sie am frühen Sonntagabend die A73 an der Ausfahrt Breitengüßbach-Nord verlassen wollte. In der Rechtskurve verlor sie aufgrund Glatteis die Kontrolle und schleuderte frontal in die rechte Leitplanke. Auch sie hatte noch Glück im Unglück und blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug musste aber abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird hier auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © Jens Büttner/dpa (Symbolbild)