Im Kreis Bamberg ereignete sich auf der A73 zwischen den Anschlussstellen Buttenheim und Hirschaid in Fahrtrichtung Suhl ein schwerer Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge waren laut Polizei Oberfranken daran beteiligt.

Ersten Angaben der Polizei zufolge sind zwei Autos zusammengestoßen und ein Lkw, der nicht rechtzeitig auf die stehenden Fahrzeuge reagiert hatte, fuhr ebenfalls hinten auf. Zwei Personen seien schwerverletzt, aber ihr Zustand sei nicht lebensbedrohlich. Aktuell (Stand 16 Uhr) ist der Unfallort voll gesperrt, jedoch wird an der Anschlussstelle Buttenheim der Verkehr von der Autobahn abgeleitet.

Mehrere Unfälle auf der gleichen Strecke: Wohl wegen Gaffern

Ersten Angaben der Bildagentur News5 zufolge sei das nicht der erste Unfall auf diesem Streckenabschnitt gewesen. Bereits zuvor habe sich ein Unfall in die andere Fahrtrichtung, Fahrtrichtung Nürnberg, ereignet. Dabei seien ebenfalls mehrere Personen verletzt worden. Die Kollision in Richtung Suhl habe sich wohl aufgrund von Gaffern ereignet.

"Bei diesem (Anmerkung der Redaktion: dem Ersten in Fahrtrichtung Nürnberg) Einsatzgeschehen ist uns aufgefallen, dass auf der Gegenfahrbahn immer wieder Pkws runtergebremst haben, um zu schauen, ob sich der Verkehr gestaut hat und es immer wieder zu brenzligen Situationen im Straßenverkehr gekommen ist", berichtete der Kommandant der Feuerwehr Hirschaid, Markus König, News5.

"Und kurz vor dem Einsteigen ins Fahrzeug sind wir auf einen ein Hupen auf der Gegenfahrbahn aufmerksam geworden und konnten dann also wirklich hautnah miterleben, wie es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist, bei dem ein Pkw auf einen anderen hinten aufgefahren ist", so König. Ein nachfolgender Lkw sei hierdurch in die Situation gekommen, dass er "nicht mehr ausweichen konnte und dann quasi den vorhergehenden Unfallbeteiligten nochmal von hinten aufgefahren ist. Und ja, Glück im Unglück war jetzt für uns, dass noch Einsatzkräfte an Einsatzstelle waren."

Feuerwehr mit Appell an die Bevölkerung

König bezeichnete die Ereignisse von Donnerstag als Einsatzgeschehen, die man nicht Gott sei Dank nicht allzu oft erlebt. Und ich bin auch froh, wenn es die nächste Zeit erspart bleibt, wenn man so was einmalig hautnah miterleben muss. Auf jeden Fall ganz wichtig, dass man sich einfach von diesem Unfallgeschehen nicht ablenken lässt, nicht verleiten lässt, da ja zu gaffen." Er erklärte "heute" als "ein Musterbeispiel, wie das Ganze wirklich massive Auswirkungen haben kann."

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.