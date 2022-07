Bamberg vor 45 Minuten

Verkehrsunfall

"Verwirrter" Trucker kommt von A73 ab und fällt mit Lkw mehrere Bäume - Bergung dauert länger an

Die Bamberger Feuerwehr rückte am Dienstag (5. Juli 2022) zu einem Einsatz an der A73 aus: Ein Lastwagen war von der Fahrbahn abgekommen und in einem Waldstück gelandet. Den Truck dort wieder herauszuholen, könnte noch bis in die Nacht andauern.