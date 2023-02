Am Mittwochabend (15. Februar 2023) ist es auf der A73 zu einem schweren Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Bamberg-Ost in Fahrtrichtung Nürnberg gekommen. Eine Person ist ersten Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken eingeklemmt und verletzt worden.

Das verunfallte Fahrzeug soll sich überschlagen haben. Informationen zu etwaigen Fahrbahnsperrungen liegen nicht vor. Daher könnte es sinnvoll sein, den Abschnitt der A73 zu umfahren.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild