Die Sanierungsarbeiten umfassen die Erneuerung der Deckschicht an den Anschlussstellen, die Ende der achtziger Jahre fertig gestellt wurden. Die Maßnahme ist dringend notwendig und dient der Erhaltung der Verkehrssicherheit.

Die Arbeiten werden in einzelnen Teilstücken im Zeitraum von Montag, den 11. Oktober 2021, bis Donnerstag, den 14. Oktober 2021, immer nachts von 18 Uhr bis ca. 6 Uhr des Folgetages durchgeführt. Der Verkehr wird einspurig an den Asphaltierungsarbeiten vorbeigeleitet. Die Anschlussstelle Breitengüßbach-Mitte in Fahrtrichtung Lichtenfels muss dabei in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober und in Fahrtrichtung Bamberg vom 12. auf den 13. Oktober gesperrt werden.

Die Anschlussstelle Breitengüßbach-Süd in Fahrtrichtung Bamberg muss in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober gesperrt werden. Wir bitten jeweils auf die benachbarten Anschlussstellen auszuweichen. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH des Bundes alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.