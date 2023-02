Wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg berichtet, verunglückte eine 70-Jährige bei der Auffahrt von der A70 auf die A73. Die Autofahrerin fuhr am Donnerstagnachmittag, dem 2. Februar, auf der A70 in Richtung Bayreuth und wollte an der Anschlussstelle in Richtung Nürnberg auffahren.

Laut eigenen Angaben war sie dabei nicht achtsam genug und kollidierte dadurch frontal mit einem Aufpralldämpfer. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Unachtsamkeit bei Autobahnauffahrt: Schaden im fünfstelligen Bereich

Am Wagen der 70-Jährigen entstand allerdings ein erheblicher Frontalschaden, sodass dieser abgeschleppt wurde. Der Gesamtschaden wird auf nach Polizeiangaben auf mindestens 17.000 Euro geschätzt.

Besonderen Dank richtete die Polizei an die Freiwilligen Feuerwehren Gundelsheim und Hallstadt, die die Beamten an der Unfallstelle tatkräftig unterstützten.

Weitere Verkehrsunfälle im Raum Bamberg:

Vorschaubild: © Hands off my tags! Michael Gaida/Pixabay