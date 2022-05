Stadelhofen aktualisiert vor 8 Minuten

Verkehrsunfall

Etliche Bierkästen über A70 verteilt: Laster durchbricht Leitplanke - erhebliche Behinderungen möglich

Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Spezialkräften ist am Dienstagvormittag (31. Mai 2022) mit der Bergung eines Bierlasters auf der A70 beschäftigt. Wegen eines Reifenplatzers krachte der Lkw in die Mittelschutzplanke.