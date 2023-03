Am frühen Montagmittag (6. März 2023) war ein 83-Jähriger gemeinsam mit seiner Frau auf der A70 in Richtung Bayreuth unterwegs. Im Kreis Bamberg geriet er jedoch in einen starken Schneeschauer und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der 83-Jährige geriet zwischen Roßdorf am Berg und Stadelhofen ins Schleudern. Dabei krachte er mit seinem Wagen erst gegen die Mittelschutzplanke und danach in die linke Außenschutzplanke. Die Polizei geht davon aus, dass der Senior zu dem Zeitpunkt mit "unangepasster Geschwindigkeit unterwegs" war.

Zwei Verletzte nach Unfall auf A70: "Unangepasste Geschwindigkeit" bei Überholvorgang

Sowohl der Fahrer als auch seine Frau wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Auto des Mannes wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt.

Unfall auf der A70 bei leichtem Schneefall: Fahrer und und Beifahrerin verletzt Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmittag (06.03.23) auf der A70 Bamberg in Richtung Bayreuth gekommen.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn in Richtung Bayreuth musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten für fast eine Stunde total gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Bamberg bedankt sich bei den zahlreichen Hilfskräften, insbesondere den freiwilligen Feuerwehren Thurnau, Stadelhofen, Steinfeld, Gräfenhäusling und Wattendorf.

