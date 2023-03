Am frühen Montagmittag (6. März 2023) war ein 83-Jähriger gemeinsam mit seiner Frau auf der A70 in Richtung Bayreuth unterwegs. Im Kreis Bamberg geriet er jedoch in einen starken Schneeschauer und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der 83-Jährige geriet ersten Informationen zufolge zwischen Roßdorf am Berg und Stadelhofen ins Schleudern. Dabei krachte er mit seinem Wagen erst gegen die Mittelschutzplanke und danach in die linke Außenschutzplanke. Die Polizei geht davon aus, dass der Senior zu dem Zeitpunkt mit "unangepasster Geschwindigkeit unterwegs" war.

Sowohl der Fahrer als auch seine Frau wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Auto des Mannes wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt. Die Fahrbahn musste laut der Polizei für eine gute halbe Stunde voll gesperrt werden, danach konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.