Auf der A70 im Landkreis Bamberg gab es Montag und Dienstag (21. und 22. Februar 2022) gleich drei schwere Verkehrsunfälle mit hohen Schäden.

Dies teilt die Verkehrspolizei Bamberg in einer Pressemitteilung mit.

A70 bei Scheßlitz: Unfälle mit hohem Schaden und Verletzten

Am Montagmorgen (21. Februar 2022) ereignete sich der erste schwere Unfall im Kreis Bamberg. Als ein Autofahrer auf der A70 bei Scheßlitz in Richtung Bamberg mehrere Fahrzeuge überholte, geriet der 24-Jährige ins Schlingern und fuhr einer Autofahrerin in die rechte Seite. Die 56-jährige Fahrerin wurde dadurch mit ihrem Auto in die Außenschutzplanke gedrückt. Beide Autos wurden massiv beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 26.000 Euro.

Wegen einer auf der Fahrbahn liegenden Mörtelkufte musste am Montagvormittag ein 47-jähriger Autofahrer auf der A70 bei Scheßlitz, Richtung Bamberg, stark abbremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender 27-jähriger Autofahrer spät und fuhr dem Mann "mit Wucht ins Heck", wie die Verkehrspolizei Bamberg mitteilt.

Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf rund 15.000 Euro.

A70 bei Hallstadt: Unfall führt zu Vollsperrung

Wegen eines geplatzten Reifens verlor am Dienstagmorgen ein 51-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf der A70, Richtung Bayreuth, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und zerstörte die Außenschutzplanke auf rund 200 Meter Länge.

Der Sattelzug verkeilte sich in der Schutzplanke und musste durch einen Bergungsdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird vorläufig mit rund 20.000 Euro beziffert.

Die Fahrbahn der A70 in Richtung Osten musste für die Bergung halbseitig und zeitweise voll gesperrt werden. Es kam bis weit in den Vormittag hinein zu teils erheblichen Staus und Behinderungen.