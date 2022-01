Bamberg vor 8 Minuten

Verkehrsunfall

Tödlicher Verkehrsunfall auf der A73: Auto unter Lkw eingeklemmt

Auf der A73 hat sich am Samstagmittage ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Im Bereich der Anschlussstelle Bamberg-Süd krachte ein Auto in einen Lkw. Die Aufräumarbeiten dauern an.