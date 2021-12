2G in Geschäften: Welche Vorgaben gibt es bei Tedi, Mäc-Geiz und Euroshop?

Es ist der neue Einkaufsalltag in Bayern und ganz Deutschland: Ungeimpfte haben nur noch Zugang zu Geschäften des täglichen Bedarfs. Darunter fallen etwa Betriebe wie Supermärkte, Lebensmittel-Discounter, Apotheken oder Optiker - sie sind von der 2G-Regel ausgenommen. Dies wurde bei der Ministerpräsidentenkonferenz vom 2. Dezember 2021 beschlossen. Für Mischbetriebe sieht es dagegen schon komplizierter aus. Für diese gibt es in der Regel exakte Sortimentsvorgaben. Dennoch gelten in den Non-Food-Discountern Tedi, Mäc-Geiz und Euroshop unterschiedliche Corona-Bedingungen.

2G bei Tedi, Mäc-Geiz und Euroshop? Zusammensetzung des Sortiments ist entscheidend

Das bayerische Wirtschaftsministerium hat definiert, wann Mischbetriebe von der 2G-Regel nicht betroffen sind. Dies ist etwa der Fall, wenn das Gesamtsortiment zu mindestens 90 Prozent aus Waren besteht, die der Deckung des täglichen Bedarfs dienen. Zugleich müssen die Waren, die nicht der Deckung des täglichen Bedarfs dienen, gegenüber dem sonstigen Sortiment von ganz untergeordneter Bedeutung sein (Bagatellgrenze). "Besteht das Sortiment eines Handelsbetriebs also beispielsweise zu 91 Prozent aus Lebensmitteln und zu 9 Prozent aus Elektrogeräten, gilt für diesen Betrieb keine 2G-Regelung", heißt es vonseiten des Ministeriums.

Kund*innen können aber auch mit dieser Erklärung nicht zweifelsfrei erkennen, in welchem Non-Food-Discounter welche Regel gilt. Hier gilt es zwangsläufig, genauer hinzusehen - oder nachzufragen.

2G bei Euroshop: Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt

Euroshop bietet Drogerie- und Kosmetikartikel, Haushalts- und Küchenwaren, Schreibwaren, aber auch Unterhaltungselektronik, Deko und Geschenkartikel an.

Eine Mitarbeiterin der Presseabteilung teilt inFranken.de am Montag (13. Dezember 2021) mit, dass in den Filialen des Unternehmens die 2G-Regel gelte.

Weil die Kette die erforderlichen Sortimentsansprüche nicht erfülle, sei sie während der Pandemie auch immer von Schließungen betroffen gewesen. Aktuell müssen Euroshop-Kund*innen in ganz Bayern vorweisen, dass sie geimpft oder genesen sind.

Tedi und Mäc-Geiz offenbar größtenteils nicht von 2G-Regel betroffen - Ausnahmen möglich

Für Tedi und Mäc-Geiz gelten indes wieder andere Vorzeichen. Mäc-Geiz informiert online über seinen Filial-Finder, wie die Situation in den jeweiligen Filialen deutschlandweit aussieht. In Nürnberg und Bamberg gibt es demnach keine Zugangsbeschränkungen für die Kundschaft der Non-Food-Discounter-Kette.

Gleiches gilt offenkundig auch in den meisten Tedi-Geschäften. "Wir haben unsere Sortimente umfänglich geprüft und können anhand von Sortimentslisten nachweisen, dass wir in fast allen Fällen die sogenannten Artikel der Grundsicherung mehrheitlich führen und die 2G-Regelung in unseren Filialen daher keine Anwendung finden muss", teilt Tedi inFranken.de auf Nachfrage mit. Laut dem Unternehmen sei gleichwohl in einzelnen Filialen von Behördenseite die 2G-Regel angeordnet worden. Aus diesem Grund könne es in den Tedi-Märkten letztlich zu örtlichen Unterschieden bei den Zugangsregelungen kommen.

