Gegen 21.00 Uhr ist am Freitagabend (28. Mai 2021) die Polizei wegen einer randalierenden männlichen Person in die Austraße in Bamberg alarmiert worden. Dort trafen die Beamten dann auf einen 21-Jährigen, der deutlich alkoholisiert und aggressiv war.

Er "begrüßte" die Polizisten mit einem "Fuck you!" und einem "Fuck the police!", anschließend zeigte er den Beamten den Mittelfinger und urinierte vor ihren Augen gegen eine Hauswand.

21-Jähriger rastet in Innenstadt aus: Polizisten beleidigt und Hauswand bepinkelt

Die Beamten nahmen den jungen Mann in Gewahrsam. Auch während der Fahrt zur Diensstelle beleidigte der Mann die Polizisten weiter.

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in einer Pressemitteilung berichtet, erwarten den Mann nun unter anderem Anzeigen wegen Beleidigung und "Wildpinkeln".