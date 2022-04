Seit Freitag (08. April 2022) ist eine 16-Jährige aus Pettstadt im Landkreis Bamberg vermisst worden. Nachdem erste Suchmaßnahmen der Polizei ohne Erfolg geblieben waren, veröffentlichte die Polizei am Montag (11. April 2022) ein Foto sowie eine Personenbeschreibung der Jugendlichen. Das Mädchen war nach Angaben der Polizeiinspektion Bamberg-Land aus der Jugendhilfeeinrichtung in Pettstadt abgängig.

Am Dienstag (12. April 2022) widerrief die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung. "Die vermisste 16-Jährige aus Pettstadt konnte heute Mittag in Regensburg wohlbehalten, durch örtliche Polizeikräfte, in Obhut genommen werden", heißt es in einer kurzen Mitteilung der Polizei.

Vorschaubild: © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild