Bamberg vor 30 Minuten

Preisverleihung

16. Bamberger Naturschutzpreis wird verliehen - Preisträger steht bereits fest

Am Mittwoch, 18. Mai, lädt die Kreisgruppe Bamberg des BUND Naturschutz zur 16. Naturschutzpreisverleihung ein. Dieses Jahr geht der Preis an den Verein Nationalpark Steigerwald. Zusätzlich wird in dieser Versammlung der Vorstand neu gewählt.