Bad Kissingen vor 56 Minuten

Alternativ-Orchester

Zwischen Original und Improvisation: Angesagtes Stegreif.Orchester in Bad Kissingen

Der Name ist beim Stegreif-Orchester Programm. Sie spielen inmitten des Publikums, ohne Bühne. Ein Mitglied der jungen Gruppe verrät, woher die Idee kam und welche Besonderheit die Gäste am Freitag in Bad Kissingen erwartet.