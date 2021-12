Im Rahmen des Kissinger Winterzaubers haben sich terminliche Änderungen ergeben. Das teilt die Bayerische Staatsbad GmbH Bad Kissingen mit. So wird die Veranstaltung "The Outside Track" im Kurtheater von 23. Dezember auf 20. Dezember vorverlegt. Veranstaltungsbeginn ist um 19.30 Uhr.

Darüber hinaus gibt es programmliche Änderungen beim Neujahrskonzert. Besucherinnen und Besucher dürfen sich nun auf den Dirigenten Hermann Freibott sowie die Sopranistin Anja Gutgesell freuen. Das Konzert beginnt am Samstag, 1. Januar 2022, um 17 Uhr im Max-Littmann-Saal.

Die Veranstaltungen "Die KisSingers - Sinfonische Gospel-Weihnacht" am Mittwoch, 22. Dezember, im Max-Littmann-Saal sowie die Veranstaltung "Greenbeats" am Mittwoch, 29. Dezember, im Kurtheater finden nicht statt. Ticketinhaber wurden bereits informiert und können bei Bedarf ihre Eintrittskarten kostenfrei stornieren, so die Staatsbad-Mitteilung.

Alle Veranstaltungen im Überblick

Und so sieht das Programm jetzt aus: Den Auftakt des Festivals macht traditionell das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen. Am Donnerstag, 16. Dezember präsentiert das Orchester unter der Leitung von Matthias Zull um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal musikalische Highlights aus den erfolgreichsten Musicals und Filmklassikern.

Am Samstag, 18. Dezember, findet um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal das Eröffnungskonzert des Kissinger Winterzaubers statt. Gäste dürfen sich auf den belgischen Sänger und Songwriter Milow freuen.

Was in dem Instrument "Marimba" steckt, kann das Publikum am Sonntag, 19. Dezember, um 10.30 Uhr im Rossini-Saal bei der Veranstaltung Marimba Magie erleben.

Bei der Europäischen Weihnacht am Sonntag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr in der Herz-Jesu Kirche stimmen die Chöre der Pfarrgemeinde Herz-Jesu auf die nahenden Festtage ein.

Die irische, schottische und kanadische Frauenband "The Outside Track" hat mit ihrer neuen Show ein unterhaltsames Programm zusammengestellt, das Interessierte am Donnerstag, 20. Dezember, um 19.30 Uhr im Kurtheater erleben können.

Am Dienstag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr sorgt das Blockflötenquartett Flautando Köln bei der Veranstaltung Hark! The Herald Angels Sing im Rossini-Saal für Weihnachtsgefühle.

Mit einem festlichen Konzert am Samstag, 25. Dezember, lassen Burkhard Ascherl an der Orgel und Michael Lindner an der Trompete den ersten Weihnachtsfeiertag um 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche ausklingen.

Bei der großen Ballettgala am Sonntag, 26. Dezember, um 17 Uhr im Kurtheater kann man sich auf getanzte Höhepunkte des klassischen Balletts mit Tänzern aus Moskau freuen.

Ungewöhnliche Kombination

Unter dem Motto "Breakin' Mozart - Klassik meets Breakdance" kann das Publikum am Montag, 27. Dezember, um 19.30 Uhr im Kurtheater erstmals eine Kombination aus Breakdance und der Musik von Mozart erleben.

Ein etwas anderes Weihnachtskonzert präsentieren die Blechbläser der Münchner Philharmoniker am Dienstag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal bei der Veranstaltung Weihnachten und Blechschaden mit Bob Ross.

Deutschlands charmanteste A-cappella-Band "Viva Voce" liefert am Donnerstag, 30. Dezember, um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal Glücklichmacher am laufenden Band.

Einen gelungenen Start in das neue Jahr können Gäste mit dem Neujahrskonzert am Samstag, 1. Januar, um 17 Uhr im Max-Littmann-Saal mit Hermann Freibott und Anja Gutgesell erleben.

Am Sonntag, 2. Januar, findet um 10.30 Uhr im Rossini-Saal eine Klaviermatinée mit dem Würzburger Pianisten Philipp Johannes Hubert statt.

Beim Ladies-Classic-Quartett am Freitag, 7. Januar, um 19.30 Uhr im Rossini-Saal erklingen bekannte Werke ebenso wie Stücke in neuen Arrangements und große Potpourris aus dem Reich der Operette.

Ein Feuerwerk der Klassik bietet die Philharmonie Festiva unter der Leitung ihres Dirigenten Gerd Schaller zum Abschluss des Kissinger Winterzaubers am Samstag, 8. Januar, um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal.

Kartenvorverkauf

Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/ 8048-444 oder unter folgender E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.

Alle Informationen und Termine des Kissinger Winterzaubers sind online unter www.kissingerwinterzauber.de aufgelistet.

Für diese Veranstaltung gilt die 2G-Plus-Regelung. Personen deren zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, sowie Genesene mit einem positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate alt ist, können an der Veranstaltung teilnehmen. Zusätzlich benötigen die Besucher*innen entweder einen negativen PCR-Test oder einen negativen Schnelltest der offiziellen Testzentren. Kinder im Alter bis 12 Jahre und 3 Monate benötigen keinen Impfnachweis, allerdings einen negativen PCR-Test oder einen negativen Schnelltest der offiziellen Testzentren. Darüber hinaus gelten Kinder bis 12 Jahren und 3 Monaten grundsätzlich als getestet, wenn sie einen der folgenden Punkte erfüllen:

1. Kinder bis zum sechsten Geburtstag,

2. Schüler*innen, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen,

3. noch nicht eingeschulte Kinder

Alle Testzentren in Bad Kissingen unter www.badkissingen.de/testzentren.