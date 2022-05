LKR Bad Kissingen vor 1 Stunde

Biodiversität

Wozu eigentlich Naturschutz?

Wer sich gerne mal ein paar Blümchen von den Wiesen pflückt, sollte aufpassen: Einige davon sind streng geschützt, andere stehen in Gebieten, die an sich geschützt sind. Welche Pflanzen in der Rhön geschützt sind und welche Schutzgebiete es gibt.