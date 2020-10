Winterblüte für den Kissinger Kurgarten

Studentenblumen, Eisbegonien, Silberblätter und viele andere Blumen und Sträucher haben im Sommer die Kuranlagen geschmückt. Jetzt naht der Herbst und die Mitarbeiter der Kurgärtnerei sind in den nächsten drei Wochen damit beschäftigt, die Blumenbeete winterfest zu machen. "Wir haben 10 000 neue Pflanzen und 8000 Zwiebeln, die jetzt in die Beete kommen", berichtet Gärtnermeister Andreas Munack. Er leitet seit eineinhalb Jahren in der Kurgärtnerei den Bereich Zierpflanzen.