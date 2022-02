Elfie und Kurt Hiebel sind 65 glückliche Jahre verheiratet. Zur "Eisernen Hochzeit" gratuliert da schon mal der Bundespräsident, aber auch viele Freunde und Verwandte, denn die Hiebels gehören zu den Kissinger- oder genauer gesagt Garitzer Familien, die Spuren in der Stadt hinterlassen. Im Ehrenamt tun sie es zum Teil noch immer. Viel Anerkennung haben sie so erfahren, aber richtig stolz sind sie auf ihr harmonisches Familienleben, das sie erfüllt. Sie bezeichnen es als ihr Lebensziel.

Die Eheleute haben drei Kinder, sieben Enkel und neun Urenkel, die in Bad Kissingen, im Altmühltal, in Cottbus, in Hamburg und in der Schweiz zuhause sind. Tochter Brigitte wohnt mit ihrem Mann Burkard im Haus, und das Ehepaar Ascherl ist aus dem Musikleben der Stadt nicht wegzudenken. Brigitte als gefragte Sopranistin und Chorleiterin, Burkard ist Stadtkantor, Organist und Dirigent der Kantorei.

Liebe zum Gesang und zur Natur

Chorgesang war auch eine der großen Leidenschaften der Jubilarin Elfie Hiebel. Fast 60 Jahre hat sie in der Kantorei gesungen, gestaltete in der Stadtpfarrkirche große Chorwerke mit, ist oft auch solistisch aufgetreten. Ihre schöne Stimme hat sie wohl ihrer Tochter Brigitte vererbt und hat dann deren musikalische Ausbildung gefördert.

Für die Familie zuallererst, aber auch für andere da zu sein, hat Elfie Hiebel geprägt. Die, Kantorei, der Weltladen und der Kontaktpunkt der Kirchen gegenüber "ihrer" Stadtpfarrkirche lagen ihr am Herzen, im Kontaktpunkt engagiert sie sich noch heute. Ihr Mann Kurt Hiebel prägte 40 Jahre als Agraringenieur das Landwirtschaftsamt in Bad Kissingen: "Meine Bauern liegen mir am Herzen" sagt er und empfindet die Bezeichnung der landwirtschaftlichen Familien als eine Ehrenbezeichnung. 20 Jahre war er auch Geschäftsführer des Kreisverbands für Gartenbau und Landschaftspflege und ebenso lange führte er die Garitzer Gartenfreunde.

Der Jubilar ist aber auch ein politischer Mensch. Für die CSU gestaltete er als Kreisrat ein Vierteljahrhundert das Landkreisgeschehen mit. Der Beruf war auch sein Hobby, so ist auch das Familienanwesen ein kleines Biotop. Die Hiebels wohnen im Haus Holzheimer hoch oben am Steinberg in Garitz, dort wo der Blick über das Dorf und Bad Kissingen bis hinauf zur Burg Botenlauben reicht und der Horizont erst vom Scheinberg mit dem Wittelsbacher Turm und dem Stufenberg begrenzt wird. Wer so wohnt, dem sind Weitblick und Achtung vor der Natur selbstverständlich. "Es war das erste Haus, das nach dem Krieg in Garitz gebaut wurde", erklärt der Jubilar und zeigt ein Buch, das er darübergeschrieben hat.

Familie im Mittelpunkt

Liebe, Dankbarkeit und Wertschätzung, Respekt und Achtsamkeit klingt aus den Lebenserinnerungen des rüstigen Paares. "Harmonisches Familienleben ist unser Glück", sagt Elfie sehr zufrieden, und das wollen wir natürlich mit einem großen Familienfest feiern. Ein paar Wochen will man sich noch Zeit lassen, nicht nur wegen Corona, sondern weil bald ein weiterer Anlass dazu kommt, denn Kurt Hiebel feiert am 1. April seinen 90. Geburtstag. Die ganze Familie wird da sein, über 30 Personen. Wir haben uns im Hotel eingemietet, alle freuen sich darauf. "Wissen Sie", sagt Elfie Hiebel zum Abschluss des sehr persönlichen Gesprächs dem Berichterstatter: "die Familie war uns immer wichtig und es kommt so viel zurück".