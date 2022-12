Nüdlingen vor 1 Stunde

Kabarett

Warum der Auftritt von Michl Müller in Nüdlingen gegen Depressionen hilft

Wo Michl Müller hinkommt, herrscht Stimmung im Saal. So war es auch bei seinem jüngsten Auftritt in der Schlossberghalle. Warum dieses Mal der Umbau seines Elternhauses in Garitz zentrales Thema war.