Die 18. Fahrradwallfahrt der Pfarreiengemeinschaft "Der gute Hirte im Markt Burkardroth" führte zum Zeiler Käppele, bei Zeil am Main. Die Teilnehmer trafen sich in der Klosterkirche Frauenroth und Organisator Siegfried Eyrich begrüßte besonders die Neulinge und gab den Ablauf der Wallfahrt bekannt. Diakon Uwe Schaub erteilte der Gruppe den Wallfahrtssegen, und schickte sie mit dem Motto "Mit dem menschlichen Gott unterwegs ...", welches von Pater Velangini Thumma ausgearbeitet wurde, auf den Weg zur 1. Station, der Talkirche nach Münnerstadt.

Anhand von verschiedenen Bibelstellen erläuterte hier Diakon Uwe Schaub das Wirken von Jesus als Heiland und menschenfreundlicher Gott. Anschließend ging es über Maßbach und Stadtlauringen weiter zur Mittagspause nach Hofheim.

Bei der 2. Station auf dem Zeiler Käppele erfuhren die Wallfahrer von Monika Knauer, die mit ihrer Gitarre auch für die musikalische Begleitung sorgte, dass manchmal ein Wort reicht, um dem Leben einen neuen Sinn, eine neue Hoffnung oder eine neue Zukunft zu geben. Nach einer kurzen Kaffeepause ging es dann zügig bergab zum Hotel Goger nach Augsfeld. Im Anschluss an das Abendessen wurde bei Bier und Wein gesungen und der Abend verging im Nu.

Nach dem Frühstück fuhren die Wallfahrer dann zur Pfarrkirche nach Augsfeld. Hier wurde zusammen mit Diakon Uwe Schaub, unterstützt von seinem Ministranten Aribert Bimmel, ein Wortgottesdienst gefeiert. In seiner Predigt versuchte er den Radpilgern bewusst zu machen, dass in unserer heutigen, oft etwas hektischen Zeit ein wenig Stille jedem Einzelnen guttun könnte. Anschließend machten sich die Fahrradfahrer auf zur Mittagspause nach Hambach. Mit Spanferkel vom Grill konnte sich dann jeder stärken, und weiter ging es zum Terzenbrunn nach Arnshausen. Hier machte Uwe Schaub anhand von Bibelstellen deutlich, wie es Maria mit ihrem "etwas anderem Kind" erging. Mit Marienliedern wurde dann die letzte Station beendet. Die anschließende Kollekte war auch in diesem Jahr wieder für die Patenkinder der Fahrradwallfahrt in der Heinrich-Hackenberg-Stiftung bestimmt.

Die letzte Etappe führte dann zum Ziel nach Frauenroth. Mit einem gemeinsamen Gebet und dem Schlusssegen endete die Wallfahrt. Siegfried Eyrich dankte besonders Diakon Uwe Schaub, Monika Knauer und Wally Hartmann für die sehr gute geistige Betreuung, dem Ehepaar Lioba und Alfred Langendörfer für das Fahren des Begleitfahrzeuges und die Versorgung bei den Pausen unterwegs, den "gelben Engeln" Hubert Wehner und Jaak Smiths, die bei kleineren Pannen zur Stelle waren und die Wallfahrer sicher ans Ziel brachten. Mit der Hoffnung, dass im nächsten Jahr wieder eine Fahrradwallfahrt stattfinden kann, endete der offizielle Teil.

Mit einem gemütlichem Beisammensein klang der Nachmittag im Gasthaus von Annette und Elmar Wehner aus. red