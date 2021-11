Der Bürgermeister der Großgemeinde, Nico Rogge, bedankte sich ausdrücklich bei der Herbstversammlung der Vereinsgemeinschaft Ebenhausen bei den Ortsvereinen für deren Rücksichtnahme bei der Terminfindung für die eigenen Feste.

Eigene Feierlichkeiten und Großgemeinde-Jubiläum

Im Prinzip möchte man in Ebenhausen nach zwei durch Corona gebeutelten Jahren wieder zum normalen Turnus der Vereinsveranstaltungen zurückkehren. Allerdings nehmen bei der Terminierung der eigenen Feierlichkeiten alle Ortsvereine Rücksicht auf die bereits festgelegten Termine zum 50-jährigen Jubiläum der Großgemeinde, wie den Familientag im Mai, den Großgemeindefeuerwehrtag im Juli, den Sporttag im September und die Abschlussveranstaltung im Oktober. Außerplanmäßig dazu kommt auch das große gemeinsame Jubiläumsfest von Blaskapelle und Sportverein, das vom 9. bis 11. Juli 2022 stattfindet. Die beiden Vereine haben sich zusammengetan, um den seit 2020 schon zweimal verschobenen 100. Geburtstag des TSV Ebenhausen und den 70. Geburtstag der Blaskapelle Ebenhausen gemeinsam mit einem richtig großen Fest mit tollem Programm unter dem Motto "170 Jahre - ein Dorf feiert" zu begehen.

"Ebenhäuser Pfingstmärktle" 2022

Von der Vereinsgemeinschaft in Zusammenarbeit organisiert wird das "Ebenhäuser Pfingstmärktle", das leider zwei Jahre lang nicht stattfinden konnte. Da sich das Programm für den ausgefallenen Pfingstmarkt 2020 noch immer komplett ausgearbeitet in der Schreibtischschublade befindet, kann es eins zu eins für 2022 übernommen werden. Am Pfingstsonntag, den 5. Juni, wird es beim "Ebenhäuser Pfingstmärktle" das übliche Rahmenprogramm mit Markteröffnung, Platzkonzerten der Ebenhäuser Blaskapelle und deren Nachwuchs "Notenkiller" sowie eine Tanzeinlage der Kindertrachtentanzgruppe Ebenhausen geben. Das Heimat- ebenso wie das John-Bauer-Museum am Kirchplatz werden geöffnet sein, und es sind Führungen durch die Riedelgrube geplant. Als besonderes Highlight für Kinder soll wieder eine Ballonkünstlerin mit ihren Vorführungen auf dem Markt unterwegs sein.

Veranstaltungskalender

Auf den Christbaumverkauf der Freiwilligen Feuerwehr am 11. Dezember 2021 wurde hingewiesen. Die Frühjahrsversammlung 2022 wurde auf den 14. März terminiert. Alle Veranstaltungen für 2022 werden von der Gemeinde für alle vier Großgemeindeteile in einem gemeinsamen Veranstaltungskalender zusammengefasst, der an alle Haushalte verteilt wird.