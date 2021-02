Sechs Menschen aus fünf Haushalten: Am Mittwochabend (10. Februar 2021) gegen 22.00 Uhr hat die Polizei eine Feier in Reichenbach aufgelöst. In einem Garten in der Kapellenstraße feierten sechs Menschen aus fünf Haushalten bei einem Lagerfeuer einen Geburtstag.

Damit haben die Beteiligten gegen die derzeit geltende Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verstoßen. Die sechs Feiernden erhalten nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.