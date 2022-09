Am Freitagabend wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, einem Motorrad und einem Mähdrescher durch die Feuerwehr Bad Kissingen für die Einsatzübung aufgebaut. Weiter wurden zehn Personen als Verletztendarsteller durch das RUD-Team (Realistische Unfalldarstellung) realitätsnah geschminkt und an der Einsatzstelle ausgelegt. An einem Fahrzeug wurde ein Brand simuliert, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.

Um circa 20.30 Uhr wurden dann die Feuerwehren Albertshausen, Arnshausen, Bad Kissingen, Garitz, Kleinbrach und Reiterswiesen zusammen mit dem Rettungsdienst RKT, Notarzt und Polizei alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein Szenario vor, dass alle sehr forderte. Mehrere eingeklemmte Personen, eine brennende Person und eine im Mähwerk des Mähdreschers gepfählte Person mussten gerettet werden. Trotz der langen Corona-Pause arbeiteten alle Rettungskräfte sehr gut zusammen, und nach drei Stunden konnte die Übung erfolgreich beendet werden.

Und dann echte Einsätze

Für die Feuerwehr Bad Kissingen war der Abend aber damit noch nicht beendet. Zwischen 0 und 1 Uhr wurde diese noch zu zwei echten Brandmeldealarmen durch die Integrierte Leitstelle Schweinfurt alarmiert. Nach einer kurzen Nachtruhe ging es dann am Samstagfrüh um 6.30 Uhr weiter. Es wurden wieder Darsteller für Übungen geschminkt und zu den Stationen gefahren. Diesmal mussten die Feuerwehren und das RKT verschiedene Einsatzszenarien abarbeiten.

Tolle Arbeit geleistet

Die Feuerwehr Reiterswiesen stellte in der Kläranlage einen Brand in einem Maschinenhaus dar, die Feuerwehr Arnshausen einen Wohnungsbrand in Arnshausen und die Feuerwehr Bad Kissingen am Ludwigsturm einen Verkehrsunfall. Zu jeder Übungsstation wurden immer zwei Feuerwehren mit dem RKT geschickt und mussten dort wieder das Szenario abarbeiten. Am Samstag um 15 Uhr war dann der Übungstag beendet. Alle eingesetzten Kräfte waren geschafft und hatten eine tolle Arbeit geleistet.

Am Freitag war Bürgermeister Thomas Leiner und am Samstag Oberbürgermeister Dirk Vogel vor Ort und schaute den Einsatzkräften bei der Arbeit zu. Ein Dank geht an Alle, die an diesen beiden Tagen dabei waren und zum Erfolg mit beigetragen haben, heißt es abschließend in der Mitteilung.