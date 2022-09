Schon seit Jahresbeginn feiert die Gemeinde Nüdlingen ihr 1250-jähriges Bestehen unter dem Motto "Jung und Alt - Zusammenhalt" mit einer Vielzahl von Veranstaltungen. Einmalig in der Ortsgeschichte dürfte allerdings das Scheunen- und Kellerfest am Samstag, 17. September, sein. Die Vereine laden gemeinsam mit den Anrainern des Wohnviertels zwischen Mühlgasse, Schenk- und Kochgasse alle Nüdlinger und Gäste aus der Region in den Altort zu Stimmungsmusik und Schmankerln ein.

Party im Gewölbekeller

"So ein Scheunen- und Kellerfest hat es in der Geschichte Nüdlingens noch nie gegeben", ist 2. Bürgermeister Edgar Thomas (CSU) als Organisator überzeugt und ergänzt zur Sicherheit: "Auch mein 92-jähriger Vater kann sich an kein solches Fest erinnern." Das Besondere an diesem Straßenfest ist, dass mindestens acht Grundstückseigentümer in den drei parallel zur Hauptstraße verlaufenden Gassen nicht nur ihre Gartentüren, sondern auch ihre privaten Scheunen und Kellerräume für dieses Jubiläumsfest allen Besuchern öffnen werden. So werden historische Gewölbekeller plötzlich zum Partykeller und Scheunen, in denen vor Jahren noch Kühe und Schafe gefüttert wurden, dienen nun als Futterstelle für feiernde Menschen.

Apfelmost auf der Liste

"Im Ortskern wird richtig was los sein", prophezeit Edgar Thomas, der mit den Vereinen schon seit Wochen das Jubiläumsfest organisiert. Die Vereine übernehmen die Bewirtung der Gäste. Selbstverständlich wird bei einem Scheunen- und Kellerfest im Altort Nüdlingen neben einer Vielzahl üblicher Getränke auch der Apfelmost aus lokaler Herstellung auf der Getränkeliste stehen.

Alle Musikrichtungen vertreten

Anlässlich des Jubiläumsjahres übernimmt die Gemeindekasse die Gagen für die Musiker. "Vom Schifferklavier bis zur Rockband werden alle Musikrichtungen vertreten sein", meint Thomas im Gespräch mit dieser Zeitung. Schon jetzt sind ein Dutzend Solisten, Duos und Bands angekündigt, die in den Straßen und Scheunen auftreten werden. Sänger Edmund Seller wird sich selbst am Abend des 17. September mit dem Schifferklavier begleiten, etwas lauter wird es dann bei den Blechbläsern von "Vollblech" und "Fritzlich", bei der Nüdlinger Bigband und der Blaskapelle Arnshausen. Recht nostalgisch geht es garantiert bei den Elvis-Hits der Band "The King Creole" und den Tanzdarbietungen der "Road Runner Boogies" zu, umso rockiger mit der Band "Freedom" und der Formation "DeLuchs".

Es wird also überall gefeiert werden - auf den Gassen und in den teilnehmenden Höfen. "Ich würde mich freuen, wenn auch jene Anrainer, die keine Scheune oder Keller zur Verfügung stellen können, trotzdem an diesem Abend ihre Tore und Türen zum Grundstück öffnen - zur Förderung guter Nachbarschaft und Geselligkeit", wünscht sich Organisator Edgar Thomas.

Veranstaltung: Scheunen- & Kellerfest, 1 250 Jahre Nüdlingen, Samstag, 17. September, ab 17 Uhr, zwischen Mühlgasse, Schenk- und Kochgasse. Der Eintritt ist frei.