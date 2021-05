Im Bereich der Bahnhofstraße Bad Brückenau geriet der Traktor auf Grund eines technischen Defekts in Brand. Die genaue Ursache konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Glück im Unglück hatte der Traktorfahrer aus dem benachbarten Hessen nach Angaben der Polizei mit der unfreiwilligen Wahl des Brandortes. So geriet der Traktor genau gegenüber der Feuerwehreinfahrt der Feuerwehr Bad Brückenau in Brand. Durch den kurzen Anfahrtsweg konnten die Floriansjünger zeitnah eingreifen und so größeren Schaden verhindern.