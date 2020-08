Tradition: Wanderung zum Kreuzberg

Bis vor einigen Wochen war noch nicht klar, ob die traditionelle Kreuzbergwanderung des TSV Arnshausen aufgrund der Corona-Pandemie heuer stattfinden könnte. Dank der Lockerungen konnte diese aber doch wieder am Mariä-Himmelfahrts-Tag durchgeführt werden. Insgesamt 42 Wanderer und auch einige Radfahrer zogen zum Wallfahrtsort. Einige "Frühaufsteher" starteten bereits um 4 Uhr, der Großteil folgte um 5 Uhr ab Arnshausen. Auf die Wanderer warteten schwüle Temperaturen. Gerade, als alle Teilnehmer am Kloster angekommen waren, begann es dann doch heftig zu regnen, und alle mussten in die Klosterschänke umziehen. Für zehnmalige Teilnahme an der Kreuzbergwanderung wurden Steffen Greubel und Gerold Röder vom 1. Vorsitzenden Holger Schmitt mit einer Medaille geehrt.