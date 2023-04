Thundorf: Trauer um Gründungsmitglied - Malteser nehmen Abschied von "gutem Geist"

Die Malteser in Thundorf (Landkreis Bad Kissingen) müssen Abschied von einem ihrer Gründungsmitglieder nehmen. Horst Niedt engagierte sich unter anderem als Sanitäter oder als Fahrdienst bei Gruppenstunden. In der Hilfsorganisation galt er stets als "guter Geist". Die Trauer ist enstprechend groß: "Mach's gut, wir werden dich vermissen", schreibt die Jugend der Malteser Thundorf in den sozialen Medien.

Über 55 Jahre war Niedt demnach bei den Thundorfer Maltesern im Einsatz - "egal, wo er gebraucht wurde, Horst war zur Stelle", erinnert sich der Ortsverband. "Ohne viele Worte unterstützte er die Malteser-Arbeit". Das Mitgefühl gelte nun seiner Familie.

Thundorf: Malteser-Gründungsmitglied verstorben - "Danke für alles"

"Viele schöne und lustige Erlebnisse bleiben uns in Erinnerung", erklärt die Malteser Jugend. "Wir danken ihm für sein unermüdliches Engagement und werden seine offene, humorvolle und herzliche Art immer in Erinnerung halten."

"Lieber Horst, danke für alles und mach's gut. Wir werden dich nicht vergessen", geben sie dem Verstorbenen mit auf den Weg. "Vergelt's Gott, Horst", verabschieden sie sich von ihrem Gründungsmitglied. Sein langer Einsatz für die Malteser hat auch ihn geprägt, wie Niedt zitiert wird: "Das Schönste ist, dass aus 'Vereinskollegen' Freunde und Wegbegleiter geworden sind."

Seine Kamerad*innen sehen das genauso: "Deine Malteser-Freunde Thundorf", verabschieden sie sich abschließend von dem Verstorbenen.