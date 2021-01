Bad Kissingen vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Teelicht löst Zimmerbrand aus: Seniorin leicht verletzt

Ein am Abend nicht gelöschtes Teelicht in einem Weihnachtsgesteck löste in der Nacht auf Montag in der Schillerstraße in Bad Kissingen einen Zimmerbrand aus, bei dem die Wohnungsinhaberin durch Rauchgase leicht verletzt wurde.