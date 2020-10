Bad Kissingen vor 47 Minuten

Südbrücke Bad Kissingen: Schäden im Blick

Die Südbrücke ist in fortgeschrittenem Alter und muss öfter begutachtet werden als normal. Ein Neubau soll sie in den nächsten Jahren ersetzen. Das Staatliche Bauamt will in Kürze mit der Planung beginnen.