Bad Kissingen vor 1 Stunde

Immobilie

Streit um Bad Kissinger Eishalle geht vor Gericht

Verkauft 2017 von der Stadt an private Investoren, wurde die Eissporthalle schon zwei Jahre später geschlossen. Jetzt kommt Bewegung in den Streit. Der Termin für den Prozessbeginn am Landgericht Schweinfurt steht fest.