Am Tag der Bibliotheken heute Montag, 24. Oktober, macht auch die Stadtbücherei Bad Kissingen auf ihr Angebot aufmerksam. Bereits seit einigen Jahren ist sie Verbundsmitglied bei E-medien Franken, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Viele Leserinnen und Leser nutzen den Service neben der Ausleihe vor Ort in der Bücherei, andere leihen ihre Medien ausschließlich über die Onleihe aus.

Seit einiger Zeit biete die Stadtbücherei ein weiteres System zur Onleihe an: Overdrive ist eine zusätzliche E-Bibliothek für Hörbücher und englischsprachige Medien. Unter e-medien-franken.overdrive.com befinden sich alle neu eingekauften deutschsprachigen E-Audios, außerdem englischsprachige E-Audios und englischsprachige E-Books für Erwachsene, Kinder und Jugendliche.Bücher und Zeitschriften werden weiter über e-medien-franken.com entliehen oder über die kostenlose Onleihe-App.

Die Stadtbücherei nutzt zwei E-Bibliotheksysteme parallel und kombiniert damit die Vorteile beider Seiten, wie es weiter in der Pressemitteilung heißt. Hörbücher würden sich bei Overdrive leichter, ohne technische Probleme, herunterladen und hören lassen. Außerdem sei das englischsprachige Angebot auf Overdrive wesentlich größer als in der Onleihe. Für die Nutzung von Overdrive auf dem Smartphone oder Tablet verwendeten Nutzerinnen und Nutzer die kostenlose Libby-App.

Auch Brockhaus hat sein digitales Angebot erweitert. Die klassische Enzyklopädie, das Jugend- und Kinderlexikon bieten Zugriff auf den umfassendsten redaktionell betreuten lexikalischen Bestand im deutschsprachigen Raum. Alle Informationen sind zu 100 Prozent zitierfähig und somit geeignet für die Vorbereitung von Referaten, Präsentationen und wissenschaftlichen Arbeiten.

Das Brockhaus Schülertraining bietet Kindern und Jugendlichen ein zeitgemäßes E-Learning, zudem stehen zwei Kurse zum sicheren Umgang mit dem Internet bereit.

Neu ist "Die Entdeckerbox" für Grundschüler. Hier lernen Kinder das Recherchieren - denn wer recherchieren kann, kann selbst nach Informationen suchen und Antworten auf Fragen finden.

Alle digitalen Angebote können mit einem gültigen Leseausweis der Stadtbücherei genutzt werden. Informationen, auch zum Film- und Musik-Streamingangebot der Stadtbücherei, sind zu finden unter www.badkissingen.de/opac.

Das Team der Stadtbücherei stellt außerdem Sachbücher zu aktuellen Themen vor Ort zusammen. Momentan steht die Energiekrise im Fokus, weitere Themen sind der nahende Winter und Weihnachten.

Der offene Lesekreis findet im November am Dienstag, 8. November, von 10 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 10. November, , von 16 bis 18 Uhr in der Stadtbücherei statt. Besprochen wird "Alte Sorten" von Ewald Arenz.

Um Leserförderung geht es am Freitag, 28. Oktober, um 16 Uhr in der Kinderabteilung der Stadtbücherei. Ginetta liest die Geschichte "Mister Maulwurf sucht einen Schatz" für Kinder ab vier Jahre. Voranmeldung in der Stadtbücherei unter Tel. 0971/807-4220 oder stadtbuecherei@stadt.badkissingen.de.