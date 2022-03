TSV Rain/Lech - FC 05 Schweinfurt (Dienstag, 17.45 Uhr)

Zumindest auf dem Papier sieht Tobias Strobl den Gegner als Favoriten. Denn der TSV Rain/Lech (15./29) hat von den fünf Spielen in diesem Jahr immerhin vier gewonnen, unter anderem gegen den TSV Aubstadt, und sich damit auf einen Nichtabstiegsplatz hochgearbeitet. Zuletzt wurde der SV Heimstetten mit 4:2 besiegt, dabei ein 1:2-Rückstand wettgemacht. Aber vor dem Gastspiel im Georg-Weber-Stadion muss sich der FC 05 Schweinfurt (3./55) nicht unnötig kleiner machen als er ist, auch wenn die Grün-Weißen ihre Auswärtsschwäche nicht leugnen können. Trotzdem haben die 05er vor allem offensiv das bessere Werkzeug zur Hand angesichts der schon 83 Buden in dieser Spielzeit. Auf lediglich 27 Treffer kommen aktuell die Schwaben aus dem Landkreis Donau-Ries.

Und abgesehen von der Pokalniederlage gegen die Würzburger Kickers, ist die Elf von Tobias Strobl seit sechs Spielen ungeschlagen - freilich ohne Auswärtserfolg in dieser Zeit mit Punkteteilungen in Heimstetten (2:2), Unterhaching (1:1) und Eichstätt (0:0). Am Samstag reichte es im Heimspiel gegen den FC Memmingen zu drei Punkten, weil Florian Pieper spät getroffen hatte (81.).

Mit den 90 Minuten zeigte sich der FC 05-Trainer durchaus einverstanden. Erst recht aber mit der Professionalität seiner Spieler, die sich im Training für einen Startelf-Einsatz empfehlen würden, "obwohl einige den Verein verlassen werden und es sportlich um nicht mehr viel geht. Die Stimmung in der Mannschaft ist jedenfalls sehr gut", sagt Strobl. Viel Geduld werde man beim TSV Rain/Lech aufbringen müssen, wo der 34-Jährige einen Gegner mit starkem und temporeichem Umschaltspiel erwartet. "Das wird mindestens so schwierig wie gegen Memmingen, zumal einige Jungs immer wieder auf Positionen spielen müssen, die sie nicht so gewohnt sind."