FC Thulba - TSV Aubstadt 0:14 (0:5). Tore: 0:1 Michael Dellinger (3.), 0:2, 0:3 Philipp Harlaß (17., 20.), 0:4 Björn Schönwiesner (29.), 0:5 Timo Pitter (45.), 0:6 Patrick Hofmann (47.), 0:7 Timo Pitter (50.), 0:8 Michael Dellinger (51.), 0:9 Patrick Hofmann (55.), 0:10 Philipp Harlaß (62.), 0:11 Christopher Bieber (71.), 0:12 Michael Dellinger (81.), 0:13 Christopher Bieber (82.), 0:14 Daniel Leicht (89.).

Bedrohlich sah sie aus, die Wolke, die sich da über dem Thulbaer Sportplatz breitgemacht hatte. Ein paar Tropfen fielen, aber dann hatte die Sonne wieder den Kampf gegen die aufziehenden dunklen Mächte gewonnen. So wurden allein die FC-Kicker "nass gemacht" von einem TSV Aubstadt, der zum Leidwesen der Frankonen extrem Bock aufs Toreschießen hatte. "Die Jungs haben das brutal gut gemacht. Auch wer von der Bank kam, war gierig", bilanzierte Victor Kleinhenz an alter Wirkungsstätte. Und gab gerne zu, "dass sich das Wort Gästetrainer hier in Thulba immer noch komisch für mich anfühlt."

Entschuldigen musste sich der Wartmannsrother nicht bei den 450 Zuschauern, dass der Regionalligist zu keinem Zeitpunkt des Spiels nachgelassen hatte. "So einen Gegner bekommt man nicht alle Tage. Das hat sich mitunter angefühlt, als lägen fünf, sechs oder gar sieben Ligen zwischen den Mannschaften. Wir müssen das Ergebnis einfach annehmen", gab Oliver Mützel hernach zu Protokoll. Dass sein Abwehrmann Cedric Werner nach einer halben Stunde mit Verdacht auf Muskelfaserriss raus musste und sicher für das Bezirksliga-Derby am Samstag beim FC 06 Bad Kissingen ausfallen wird, wird den FC-Spielertrainer wohl mehr schmerzen. Als hätten die Frankonen nicht schon genug Verletzte zu beklagen.

Einseitig war es also, das Geschehen auf dem Feld, aber für die Fans dennoch unterhaltsam, weil der Regionalligist nicht nur fleißig einnetzte, sondern Fußball mitunter zelebrierte, vor allem in Person von Michael Dellinger, Patrick Hofmann, Timo Pitter und dem eingewechselten Christopher Bieber. Über den Spielwitz des Gegners konnten die FCler nicht lachen bei ihrer heroischen Abwehrschlacht. Man muss den Gelb-Schwarzen aber zugute halten, dass sie ebenfalls Fußball spielen wollten, dem sauberen Pass stets den Vorzug gaben vor dem "langen Hafer" auf ihre alleinige Sturmspitze Tobias Huppmann.

Eine Fünferkette hatte Mützel seiner Elf verordnet, mit einem kompakten Mittelfeld davor. Entscheidender als das System war aber die Leidenschaft beim Verteidigen, und da brauchten sich die Frankonen wahrlich nichts vorzuwerfen. Keeper Andreas Kohlhepp schon gar nicht, der besonders in der zweiten Halbzeit starke Aktionen hatte, damit ja irgendwie auch das Duell gegen Lukas Wenzel gewann, der nur einmal um das "zu Null" fürchten musste, als Florian Heim in der Schlussphase ein 30-Meter-Pfund abschickte, das knapp am Tor vorbei rauschte. Der Steinacher durfte im TSV-Tor also ebenso ran wie der Reiterswiesener Björn Schönwiesner, der bei seinem Premierenspiel für die Aubstädter den Linksverteidiger in der Viererkette gab.

Thulba: Kohlhepp - F. Heim (76. Fuß), Werner (29. Liebler), Leurer, Reuß, D. Büchner, Graser, Mützel, Betz (L. Heim), M. Büchner (77. Beck), Huppmann.

Aubstadt: Wenzel - Heinze, Köttler, Grader, Schönwiesner (58. Feser) - Trunk (58. Langhans), Leicht - Pitter (71. Schebak), Harlaß (63. Bieber), Hofmann (71. Endres) - Dellinger.

Kommentar von Jürgen Schmitt

Perfekt organisiert hatte der FC Thulba dieses Spiel - und alle behördlichen Auflagen umgesetzt. Dass von Seiten des Gesundheitsamtes, angesichts leicht steigender Inzidenz, ein Bierverbot ausgesprochen worden war, weil alkoholisierte Zuschauer die Corona-Regeln missachten könnten, ist in meinen Augen bereits eine fragwürdige Bevormundung. Aber die Vorgabe an den Veranstalter, von den Getränkeflaschen aus Plastik die Deckel abzuschrauben, ist für mich lächerlich und absurd zugleich. Der dafür verantwortliche Bayerische Fußballverband argumentiert, dass eine volle und mit Deckel verschlossene Flasche als Wurfgeschoss stabiler und druckvoller sei als eine offene. Nur gut, dass die Temperaturen am Dienstagabend so moderat waren, dass es keine Bienen- oder Wespeninvasion in Richtung der Getränke gab.

